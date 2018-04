AMLO encabezará campaña contra la militarización de la frontera

COAHUILA.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), reiteró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no apostará por una mala vecindad.

En los próximos días, encabezará una campaña contra la militarización de la frontera y la construcción del muro, anunció durante su último evento del día en Piedras Negras, Coahuila.

"Necesitamos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad", reviró durante su último evento en Piedras Negras.

Luego de que Donald Trump diera a conocer que el Pentágono mantiene bases militares en cuatro estados colindantes en la línea fronteriza con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas.

"No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera. No aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, vamos a hacer labor de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón", se pronunció durante su último mitin en Piedras Negras.

Además, convertirá en procuradurías los 50 consulados en Estados Unidos, para defender los derechos de los migrantes mexicanos.