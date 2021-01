AMLO enfrenta la mayor prueba de salud al padecer Covid-19

Sin ánimo y sin cubrebocas, AMLO inaugura cuartel de la Guardia Nacional en SLP

DOMINGO 24 DE ENERO DE 2021

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

San Luis Potosí.- Se acabaron los saludos, las sonrisas, los chistes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador fue otro muy diferente al de giras anteriores. No sonrió, tenía la mirada sin brillo, no cantó el Himno Nacional y no habló convencido de lo que decía y por si fuera poco, sigue recorriendo un país de casi 150 mil muertos por Covid-19, sin cubrebocas.

El, en Suburban blindada. Con cientos de militares disfrazados de civiles cubriendo su entorno. Cateando a cada periodista, funcionario y asistente a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en una colonia pobre de Soledad de Graciano Sánchez, en una zona elegida por el crimen organizado para abandonar los cuerpos de sus víctimas. Todos los demás ciudadanos, solamente encomendados a Dios para que no nos pase nada.

Y no es para menos su semblante. Este domingo, el país amanece con la noticia de 19 calcinados en Camargo, Tamaulipas, ocho cuerpos en fosas clandestinas de Zacatecas, cinco integrantes de una familia masacrados en León y así, la brutal realidad, mientras el presidente da una clase de historia mañanera sobre liberales y conservadores entre Juan Sarabia, Camilo Arriaga, Diez Gutiérrez, Madero y otros.

