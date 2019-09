AMLO envía invitación al Papa para visitar México

El embajador de México ante el Vaticano, Alberto Barranco, visitará al Papa Francisco en octubre, para invitarlo a que visite nuestro país.

Al salir de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Barranco adelantó que, en su visita al Vaticano, le planteará al Santo Padre la posibilidad de que intervenga en algunos temas como el migratorio.

“Todo eso es parte de la agenda, el tema migratorio, la posibilidad de que el papa con su calidad humana, con su liderazgo moral, pudiera intervenir en este tipo de cuestiones, sobre todo como una gente que tiene neutralidad en este escenario”, comentó.

Por otro lado, que entre el Papa y López Obrador hay muchas coincidencias políticas, comenzando por la vida en austeridad y la transparencia gubernamental.

Ambos están comprometidos con los pobres, no tienen apegos a los lujos mundanos y el pontífice hasta vive en un cuarto semejante al de un hotel, en lugar de en las grandes habitaciones del Vaticano.

“El Papa tenía recintos muy lujosos, él decidió no usarlos. Él vive en lo que sería el equivalente a un hotel en el Vaticano, en donde se recibe a los obispos que van a los sínodos. Él vive en un cuarto, como podemos pensarlo, pero es una habitación muy modesta. El papa no usa cuestiones ostentosas, no usa crucifijos de oro, el usa crucifijos de plata. Ósea no es un Papa que tenga apego con las cuestiones de carácter mundano, frívolo. Es un Papa que está comprometido y que tiene un compromiso con los pobres, y en eso coincidimos totalmente”, expresó.

Antes de regresar a México, el Papa debe visitar otros países faltantes, pero se les estará esperando “como siempre se recibe a un pontífice”, con “todo el cariño del pueblo de México”.

“Hablamos de lo que el gobierno de la República espera de mí como embajador en la Santa Sede, básicamente eso. El mensaje ya lo habíamos dado a conocer. Tratamos de tener un acercamiento mayor con el Vaticano. Tratamos de que si había alguna situación en la que no hay concordancia, nosotros vamos a tratar de eliminar ese tipo de cuestiones”, comentó sobre la reunión con López Obrador.