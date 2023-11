AMLO enviará este jueves nueva terna para ministra de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda terna para ocupar la vacante de ministra, luego del rechazo a su primera terna en el Pleno del Senado de la República.

Durante su conferencia matutina, el presidente dijo que “así es el procedimiento”, mientras adelantó que hoy mismo enviará la nueva terna para ese propósito, pero aclaró que no incluirá a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

También puedes leer: Admite AMLO que terna para ministro de la SCJN está muy vinculada a él

Con el voto en contra de la oposición —PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural— ayer se rechazó en dos ocasiones la terna compuesta por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.

Política Senado desecha terna propuesta por AMLO para ministra de la SCJN



➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En la primera votación, Alcalde Luján logró 58 votos a favor; Lenia Batres, cinco, y Estela Ríos dos votos; mientras en la segunda votación por cédula obtuvieron 68 votos para Bertha María Alcalde, dos para Lenia Batres y tres para Estela Ríos, por lo que en ninguna de las votaciones se logró la mayoría calificada —mínimo dos terceras partes a favor en el Pleno—.

“Creo que le faltaron a la que obtuvo más votos, cinco o seis, fueron 68 y eran 75 entonces el procedimiento, si hay este rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta el rechazo, si no se logra mayoría calificada hay que volver a enviar la terna con algunos cambios”, dijo el mandatario federal, mientras agregó que “hoy mismo ya enviamos la nueva terna”.

Durante la votación en el Senado, la oposición argumentó que la terna era inviable por la afinidad de las candidatas con Morena y su cercanía con el presidente; mientras que, en el caso de Estela Ríos su cargo como secretaria de Estado le prohíbe participar en el proceso.

Y aunque Lopez Obrador descartó que vaya a incluir a Ernestina Godoy en su terna, aprovechó para externar su respaldó en el proceso de ratificación como fiscal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, agregó que se trata de una venganza del PAN el que no la quieran ratificar, pues sostuvo que ella fue la encargada de integrar la carpeta de investigación en el caso del “Cártel Inmobiliario”, donde están involucrados miembros de ese partido.





//Con información de Javier Divany | El Sol de México//