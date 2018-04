AMLO escucha a los criminales, yo a las víctimas: Meade

MORELOS.- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, acusó que Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, está del lado de los delincuentes, quienes robaron la tranquilidad de Cuernavaca y México.



“Yo escojo escuchar a las víctimas y Andrés Manuel a los delincuentes”, lanzó el aspirante de la coalición Todos por México.



En la elección del 1 de julio de 2018 se va a escoger entre justicia y amnistía, y a quién ataca y calumnia a soldados, pilotos, marinos, dijo el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



El priista señaló que recuperarán la seguridad de Morelos y un en sus primeros 180 días de gobierno aprobará un código penal en los delitos que más lastiman a los mexicanos.



“Necesitamos ponernos del lado de las víctimas y no de los criminales”, agregó.

"En materia de seguridad, el contraste es especialmente claro... vamos a escoger entre justicia y amnistía. Conmigo vamos sin ninguna ambigüedad a decirle 'no' a quien daña a una persona, 'no' a quien violentó a una comunidad, 'no' a quien violenta el Estado de Derecho”, expresó

En su encuentro con representantes de la sociedad civil en Morelos, Meade planteó un compromiso con la seguridad que comprende siete ejes que van desde la prevención hasta la atención a las víctimas, a quienes refrendó su apoyo.

“Tenemos que hacer un trabajo cercano con las víctimas. La seguridad empieza con la prevención y termina cuando se reconoce a las víctimas. Tenemos que ponernos del lado de las víctimas, y vamos a trabajar para que cada vez sean menos”.

Señaló que son más de 18 mil puestos los que están en juego en las próximas elecciones, en donde se marcará rumbo, que impactará el destino del país.

"Vamos a escoger a quién escuchamos, y ahí la diferencia también es clara, yo escojo escuchar a las víctimas y Andrés Manuel a los delincuentes".

Yo crecí en Morelos

“Yo crecí en Morelos”, afirmó Meade, tras recordar la panadería La Paloma, los helados Virginia, la catedral…

“Ese Morelos en que la gente venía a disfrutar el campo, la eterna primavera. Un estado del que nos sentimos orgullos y que tenemos que recuperar”, expresó.

Lamentó que ahora se vea a un Morelos confrontado, sufriendo el acoso a las mujeres, al adulto mayor a los niños; por ello, dijo, se tiene que recuperar ese Morelos tranquilo, donde la política vuelva a significar unión, desarrollo, trabajo en equipo.

Así, reiteró su compromiso con la seguridad y dio a conocer siete ejes que permitirían recuperar la paz en Morelos y la paz en el país: prevención y la recuperación del espacio público; evitar que las armas lleguen a manos de la delincuencia; mejorar la comunicación entre las entidades a través de la implementación de un Código Penal único; mejorar la Policía, recuperar la confianza en ella y con mejores salarios;



implementar inteligencia, eficacia y tecnología; acabar con la impunidad e implementar número de identidad personal que facilite realización de trámites.

“Sólo vamos a tener seguridad si en México acabamos con la impunidad”, subrayó.

||Con información de El Sol de Cuernavaca||