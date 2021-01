AMLO espera que Tribunal Electoral defina condiciones de "mañanera"

Luego de insistir en que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ganas de censurarlo de forma "abierta y descarada", el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina lo que se puede o no decir durante sus conferencias mañaneras.

Incluso, el mandatario hizo un llamado desde Palacio Nacional a los siete magistrados electorales para que "si van a sostener la censura" se especifiquen de forma clara las condiciones para el desarrollo de las ruedas de prensa matutinas.

"Andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que este limitada mi participación, que yo no hable de democracia, no quieren que yo hablé de eso, vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. Yo lo que creo es que se debe de hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, que sean libres, que no haya fraude electoral, es lo que quiero seguir diciendo y no que voten por tal o cual candidato, eso sería inmoral u antidemocrático", reiteró López Obrador.