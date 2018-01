'AMLO está loco, es un corrupto y vividor del sistema'; Yunes Linares afirma que presentará pruebas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares reiteró el llamado al precandidato presidencial de la alianza “Juntos haremos historia” (Morena, PT, PES), Andrés Manuel López Obrador a acudir el próximo domingo a la plaza Lerdo de Xalapa a sostener un debate y advirtió que será ahí cuando presente las pruebas de que el aspirante a la presidencia “está loco, es un corrupto y un vividor del sistema”.

En breve entrevista, el mandatario veracruzano aseguró que López Obrador no trabaja y que emplea su tiempo en agarrar un micrófono y decir “barbaridad y media” por lo que debe responder a las agresiones que ha hecho en su contra. “¿En qué trabaja López Obrador? Veanlo todo gordo, come todo el día. Véanlo, no trabaja”, dijo.

Añadió que será el domingo en Xalapa cuando le demuestre a López Obrador que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa le entregaba dinero con el que se mantuvo mucho tiempo y que por eso su coraje en su contra.