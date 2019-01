AMLO estima la producción de 2 millones 400 mil barriles de crudo para 2024

Al negar que exista maquillaje en las cifras sobre producción petrolera que le dejó el anterior gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en marcha un plan para reactivar la producción de crudo y de refinación de gasolinas para que en el 2024 se produzcan dos millones 400 mil barriles de petróleo.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que la Reforma Energética fue una “tomadura de pelo” ya que se dejó caer la producción de petróleo, por lo que demandó a los promotores y defensores de la reforma a que pidan perdón.

Fue una tomadura de pelo que iba a llegar la inversión extranjera, la dolariza y no llegó la inversión extranjera a Pemex y, al mismo tiempo, se dejó de invertir, Pemex dejó de invertir en exploración, en perforación de pozos. Eso produjo la caída en la producción





Por lo anterior, enfatizó que la inversión en Pemex será mayor, ya que se hizo un esfuerzo para invertir más en la empresa productiva del Estado y con ello extraer petróleo y recuperar los volúmenes de producción que se tenían.

“Nos va a llevar tiempo esa recuperación, porque se estaban produciendo hace cuatro años dos millones 400 mil barriles y ahora está en un millón 700 mil, y vamos a tener que mantener esa caída porque no se invirtió, y queremos recuperar ya la producción a finales de año, que estemos en un millón 900 mil barriles para finales de año, Y empezar a crecer en el 20, en el 21 para terminar en el 24 con dos millones 400 mil barriles. Esa es nuestra propuesta”, remarcó.

Demandó a todos aquellos que apoyaron la Reforma Energética “están calladitos”, por los dijo que: “Estoy esperando todavía que ofrezcan disculpa”.

No nos han ofrecido una disculpa pública. No dicen nada y cometieron un grave error en confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera. De los 107 contratos que entregaron no se ha producido un solo barril de petróleo