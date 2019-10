AMLO evitó una matazón: Miguel Alemán

Cancún.- Miguel Alemán Velasco, presidente de Grupo Alemán, pidió darle toda la confianza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque evitó una matazón con la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

"En consecuencia el que evitó esta matazón fue el Presidente, entonces tenemos que darle toda nuestra confianza y si no lo ven últimamente está lleno de soldados todo el estado de Sinaloa", manifestó el ex gobernador de Veracruz y ex senador de la República del PRI.

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y Miguel Alemán Velasco en el marco de las actividades de la Cumbre de Negocios Business Summit 2019. Foto Roberto Hernández | El Sol de México

El presidente de la República y Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, están invitados a la edición 17 de la México Cumbre de Negocios Business Summit, recordó el empresario y dueño de la aerolínea Interjet.

El hijo del expresidente Miguel Alemán Velasco señaló que hay confianza en la administración del fundador de Morena y en el gobierno de Quintana Roo a cargo de Carlos Joaquín González.