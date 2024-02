AMLO exhibe de nuevo el número de la corresponsal del NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar el número de teléfono en la carta de la jefa de corresponsales de The New York Times, Natalie Kitroeff, pese a las advertencias de que le tirarían sus canales de YouTube y que hay una investigación del Inai en curso.

El jueves, la corresponsal en México del diario estadounidense envió una carta en la que solicitaba información sobre vínculos de su gobierno con el narcotráfico, en protesta por la censura de la plataforma YouTube que el viernes pasado bajó la transmisión en la que se reveló el teléfono de la periodista.

Esta vez los datos personales de la periodista, jefa de corresponsalía del diario The New York Times, fueron retirados, testados, “para que no nos vuelvan a cepillar (bajar la emisión)”.

En otro momento de la conferencia Mañanera el presidente afirmó que México debe estar en contra de los golpes de Estado que son mediáticos. “No queremos golpe de Estado mediáticos”.

Desde Palacio Nacional López Obrador retó a quienes desde la plataforma YouTube bajaron la transmisión del jueves y pidió a su coordinador de Comunicación Social de la Presidencia mostrar la carta.

🚨 #AlMomento I 🤔 @lopezobrador_ exhibe de nuevo el número de la corresponsal del @nytimes https://t.co/2U3vDaYIaD pic.twitter.com/1mG4QOFF8I — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 26, 2024

Inofrmación en desarrollo...