AMLO extiende propuesta de eliminar examen de admisión para preparatoria

Luego de que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se pronunció a favor del examen de admisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió su propuesta para que también en los bachilleratos de la Máxima Casa de Estudios se elimine este trámite.

Planteó que si los estudiantes no tienen el nivel de conocimientos que demanda la institución, pueden regularizarse en un curso previo al arranque de clases, pero que no se rechacen a más jóvenes.

- ¿Usted estaría planteando eliminar el examen de bachillerato?

-Sí, yo no estoy por los exámenes de admisión, yo pienso que todos deben de tener oportunidad de estudiar y que incluso. Si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa, para que puedan estudiar, pero no rechazar, no estoy por esa política de rechazo, es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle, respondió a pregunta expresa en la conferencia mañanera.

Recordó que en el último encuentro con el rector de la UNAM, este le presumió que el 60 por ciento de los aproximadamente 250 mil estudiantes, pertenecen a familias en situación de pobreza.

A lo que el presidente López Obrador señaló que esto ha sido posible porque en los bachilleratos de la UNAM, preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades, cuentan con el pase automático a nivel universitario.

El primer mandatario insistió que el rechazó de las escuelas públicas, no es por una situación de falta de conocimientos, sino que la Máxima Casa de Estudios, así como el resto de universidades públicas, han reducido sus espacios.

Por ello, impulsan la creación de las 100 universidades públicas Benito Juárez en las comunidades más alejadas y en las que no se requiere realizar un examen de admisión.