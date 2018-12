Fallo del Tribunal sobre Puebla fue antidemocrático, pero se acatará: AMLO

Tabasco.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respetará el triunfo de Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla, aunque fue "antidemocrático" el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Fue una decisión equivocada, diría antidemocrática, pero se tiene que acatar porque ya hay Estado de Derecho que no había en el país, había Estado de chueco, ahora hay Estado de Derecho y hay que acatar la decisión del Tribunal", dijo antes de abordar un vuelo de Villahermosa a la Ciudad de México.

Luego de que el TEPJF determinó no anular las elecciones en el estado por cuatro votos a favor y tres en contra, López Obrador dijo que no excluirá a nadie y trabajará con la esposa del exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle, porque "la gente no tiene la culpa de las fallas electorales".

Tras señalar una segunda equivocación por parte del Poder Judicial, esta vez en materia electoral, resaltó que la decisión fue tomada por magistrados que pertenecen al viejo régimen y seguirá luchando por hacer valer la democracia.

"No dejo de expresar mi inconformidad como ciudadano, porque no fue una elección limpia ni libre [...] No recomiendo nada, ya expresé mi punto de vista, vamos a seguir adelante hasta que haya una auténtica democracia", prometió.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México insistió en que no abandonará a los poblanos que votaron por el cambio, pues respetará la autonomía del poder Judicial y colaborará con Martha Erika Alonso bajo las acciones correspondientes a la institucionalidad.

"Sin embargo, dicho lo anterior, sostengo que hay que respetar el fallo del Tribunal porque es la autoridad y tenemos que actuar con institucionalidad, que somos respetuosos del Estado de Derecho.

Estos magistrados vienen del antiguo régimen, pero todo esto va a ir cambiando", refrendó.

Además de Veracruz, Puebla fue el único estado de la República que no visitó durante la gira de agradecimiento, porque aún no se había determinado el resultado de la elección en la que la coalición "Juntos Haremos Historia" denunció un presunto fraude electoral contra su candidato, Miguel Barbosa Huerta.

Sin embargo, López Obrador rechazó que su decisión respondiera a una postura política o enemistad contra los panistas, a quienes acusó de emprender una campaña sucia contra el candidato de Morena en la entidad.