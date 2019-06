AMLO abierto a cambiar fecha de consulta sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó realizar la revocación de mandato en diciembre, pasando las elecciones federales intermedias, pero a condición de que no genere un costo adicional.

“Si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, podría ser en otra fecha, nada más que se haga el compromiso de que no haya un gasto adicional”, propuso.

Durante la conferencia mañanera defendió que su planteamiento no iba en torno a hacer una segunda campaña y beneficiar a los militantes de su partido de origen: Movimiento de Regeneración Nacional, sino validar el mandato de los titulares del Poder Ejecutivo.

También pidió que la revocación de mandato aplique para los gobernadores, presidentes municipales, otros funcionarios y para suprimir el fuero de los servidores públicos.

López Obrador aceptará la fecha que mejor les parezca a los legisladores, sin embargo, los exhortó a realizar a votar la iniciativa de ley y definir su postura respecto al presidente tema.

Adelantó que después del primer periodo de gobierno, de n el 2021, enviarán una iniciativa para reformar la Ley Electoral, antes sólo pedirán que se generen las condiciones legales para la revocación de mandato.

El tabasqueño insistió en que esta propuesta, no estuvo entre sus promesas de campaña ni prioridades legislativas, en comparación de la ley de austeridad, la aprobación de la Guardia Nacional, y otras más que ya fueron aprobadas en el Congreso de la Unión.