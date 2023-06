AMLO felicita a Delfina Gómez y a Manolo Jiménez como nuevos gobernadores de Edomex y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este lunes durante su conferencia mañanera a Delfina Gómez y Manolo Jiménez como virtuales gobernadores del Estado de México y Coahuila y adelantó que se reunirá con ellos posteriormente para refrendarles sus apoyo para seguro trabajando por el bien de sus entidades.

“Me dio mucho gusto y lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron, en su momento, voy a hablar con ellos para reunirnos y decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo y esa es nuestra obligación hacerlo y si estuvo bien la elección”, dijo el presidente desde Palacio Nacional.

Asimismo, felicitó a la ciudadanía que salió a votar este domingo para renovar las gubernaturas de ambas entidades: “Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en el Estado de México y en Coahuila por que ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gobernaturas. No hubo problemas mayores. La gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente”, indicó

Elogió que los dos casos, los adversarios salieron a reconocer a quien tuvo mas votos.

El presidente dijo que estuvo reflexionando sobre la composición política en los estados y de los partidos a nivel nacional qué hay, mencionó al respecto que su partido, Morena, tiene con el triunfo de la maestra Delfina Gómez: 22 estados y, el Partido Verde tiene 1; MC tiene 2; el PRI tiene 2 y, el PAN 5 y refrendo su compromiso para apoyar a los gobernadores que no pertenecen a su Movimiento.

“Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos, por que, repito, no tiene que haber distinciones. Nosotros padecemos mucho cuando fuimos opositores, sobre todo la gente. De qué si se estaba en un partido no les daban despensas, llegaban los programas y ellos no los tomaban en cuenta, eso ya se terminó, nosotros, todos los programas de bienestar son universales”, aseguró.

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los gobernadores y estamos trabajando con todos y aquí está el ejemplo, dijo el presidente, al referirse a la presencia del gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal.

Al preguntarle por la sucesión presidencial, López Obrsdor dijo que lo importante es afianzar la democracia como forma de vida.

Política Morena arrebata el Edomex, pieza clave para 2024; PRI conserva Coahuila

“Decía yo como va a haber democracia cuando el gobierno está nada más al servicio de un grupo”, mientras aprovecho para arremeter en contra de la Prensa y acusó qué no hay medios de información sino de manipulación”.

De igual forma, llamó a que los medios de comunicación no quieran posicionarse como independientes. Acusó que el bloque conservador lo conforman no solo políticos, sino medios de información e intelectuales.

Subrayó que si se quiere democracia se tiene que desterrar la calumnia en los medios, así como “los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero y desde luego desterrar la compra del voto, la intimidación y el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso y, eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no”, sentenció.

“No va a haber dedazo, va a ser la gente. Pero van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, ‘no no no, a la mera hora tú vas a inclinar o balanza’, no. O ‘estamos esperando una señal’, te vas a quedar esperando primo hermano”, dijo el presidente.

Finalmente, aseguró que avergüenza que un gobierno compre publicidad a los medios y estos “hacen su agosto” en las campañas. Por lo que afirmó que cada día va a costar más que consigan más publicidad.