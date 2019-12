José Mujica y Miguel Alemán Magnani, entre los invitados al AMLO Fest

Este i de diciembre, Andrés Manuel López Obrador celebró su primer año de gobierno, y entre sus invitados se encontraron el expresidente de Uruguay, José Mujica y Miguel Alemán Magnani, dueño de Interjet.

La ceremonia se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, frente alrededor de 200 mil personas.

En su mensaje, López Obrador aseguró que hace un año, en el Zócalo capitalino, hizo 100 compromisos por lo que se han cumplido 89 y solo 11 están pendientes.

Dijo que es indudable que en estos 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún se está en un proceso de transición porque todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, dejó claro que no se está jugando y menos simulando, porque se está haciendo un cambio de política, ahora se guían por la humanidad, honestidad.

López Obrador comentó que para consolidar la obra se necesita un año más y adelantó que para el 2020 estarán establecidas las bases de una Patria nueva, dijo que bajo cualquier circunstancia será imposible regresar a la práctica neoliberal.

Afirmó que cuando cumplan 2 años de gobierno, los conservadores no podrán revertir los cambios.

Al lugar llegaron los invitados de López Obrador:

También asistieron Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat.

Y en un evento paralelo, la marcha "anti-AMLO", estuvieron presentes Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, Margarita Zavala, excandidata presidencial, Santiago Creel, y también Julián y Adrián LeBarón.

