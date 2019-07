AMLO asegura que antes de diciembre "arrancará de raíz el régimen corrupto"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de diciembre “arrancará de raíz el régimen corrupto” y terminará las bases de la Cuarta Transformación, para que ni regresando, sus adversarios retornen a las políticas facciosas y de influyentismo.

“Pienso que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos, van a decir que no se puede, en este mismo año, terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la conformación de la Cuarta Transformación”, dijo durante la celebración de su triunfo en las elecciones del año pasado.

Política Hay riesgos de devaluación en el país: Fox

Advirtió que en su gobierno no habrá medias tintas ni marcha atrás a su movimiento en beneficio de los más necesitados del pueblo mexicano, porque una cosa es la prudencia y el respeto a las libertades, y otra la indefinición.

“Este proceso no tiene retorno, ni un paso atrás, nada de titubeos o medias tintas, una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas, y otra cosa muy distinta es la indefinición, nosotros somos auténticos, pacifistas y transformadores al mismo tiempo”, advirtió.

De esta manera, dejó en claro que no habrá moderación en la sanción contra la corrupción, porque como decía Melchor Ocampo, “un moderado es simplemente un conservador más despierto”.

Afirmó que en siete meses de gobierno han cumplido con 78 de los 100 compromisos que realizó el 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, durante el arranque de su gobierno.

Destacó que en este mes inicia la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, la cual ha sido retrasada porque se tomaron todas las precauciones contra la “lluvia de amparos” y una “campaña de sabotaje legal”, en la que argumentaban que no podían continuar porque no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental.

También resaltó que su propuesta de migración fue bien recibida y adoptada por todos los países del G20, quienes atenderán la problemática con el impulso del desarrollo económico.

Este 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador celebró en el Zócalo capitalino un año de su triunfo en las urnas para ser Presidente de México. Foto Roberto Hernández Cientos de personas llegaron a la Plaza de la Constitución para celebrar junto al Presidente. Foto Roberto Hernández Los asistentes aprovecharon cualquier estructura para ver a AMLO. Foto Roberto Hernández Al mediodía de este lunes, las personas comenzaron a llegar al Zócalo, casi lo abarrotan. Foto Daniel Galeana En punto de las 5:30 PM, López Obrador comenzó a dar su informe. Foto Roberto Hernández Frente al escenario, el lugar especial para los empresarios invitados lució vació. Foto Roberto Hernández López Obrador estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum y Porfirio Muñoz Ledo. Roberto Hernández Al festejo llegó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Foto Daniel Galeana Mientras, López Obrador salió a las 5 PM de Palacio Nacional. Foto Alejandro Aguilar En su trayecto al templete, Obrador se acercó a una hombre, quien le entregó algunos papeles. Foto Alejandro Aguilar También llegó Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa. Foto Daniel Galeana Foto Alejandro Aguilar Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Foto Daniel Galeana El empresario Carlos Slim llegó junto a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Foto Daniel Galeana Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Foto Alejandro Aguilar Octavio Romero, director de Pemex. Foto Alejandro Aguilar En pleno festejo, una fuerte lluvia cayó en el Zócalo capitalino, pero no mermó los ánimos de los asistentes. Foto Roberto Hernández Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean se funden en un abrazo. Foto Roberto Hernández El Zócalo lucía con muchos espacios aún pasadas las dos de la tarde | Foto: Ernesto Muñoz Gorras, muñecos, paraguas, llaveros... vendedores aprovechan el AMLOfest para hacer su agosto | Foto: Ernesto Muñoz Los muñecos del presidente López Obrador son de los más vendidos | Foto: Ernesto Muñoz Recuerdos con las frases del presidente se venden en el Zócalo| Foto: Ernesto Muñoz Un joven se desmayó y fue atendido por personal del ERUM sin que se sepa la razón del malestar | Foto: Alejandro Aguilar Las entradas a la plancha de la Constitución lucían concurridos | Foto: Daniel Galeana Cerca de las tres de la tarde continuaban abiertas a la circulación las calles aledañas a la plaza | Foto: Daniel Galeana Soldados izan la bandera nacional ante la vista de los asistentes | Foto: Roberto Hernández Poco a poco se llena la plaza con simpatizantes de todos los lugares de la República | Foto: Roberto Hernández El mariachi de la Marina abrió las actividades | Foto: Roberto Hernández

No obstante, reconoció que no es suficiente el crecimiento económico del país, los índices de la violencia e inseguridad no han disminuido y el sistema de salud tiene carencias que deben resolverse.

Entre sus logros destacó que no hubo recesión económica, la entrega de 72 mil créditos a la palabra, la apertura de 83 universidades, la creación de 300 mil empleos sin contar los espacios abiertos por el gobierno federal.

Se tenían contemplados cerca de 700 invitados especiales, entre gobernadores, legisladores federales, miembros del gabinete legal y ampliado, empresarios, representantes de organizaciones sindicales y líderes de los pueblos indígenas.

Pero el espacio destinado a gobernadores y empresarios, lució casi vacío y del cuerpo empresarial sólo se registró la llegada de Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Miguel Rincón, este último, compadre y miembros del Consejo Asesor de Empresarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento contó con cerca de 85 mil asistentes, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.