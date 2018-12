AMLO pide a sus funcionarios no politizar muerte de políticos de Puebla

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete ampliado y a los legisladores de Morena, no caer en polarizaciones políticas ante las especulaciones por el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador del PAN Rafael Moreno Valle, en el desplome de un helicóptero.

En su última reunión del año con su equipo de trabajo en Palacio Nacional, demandó que respeten el dolor de las víctimas y respeten a sus adversarios.

“Hizo con seriedad una reflexión de que era un dolor que toda la población sentía y que tendrían todos que actuar con mucha prudencia, para evitar cualquier polarización en el medio político, que se respetará a los adversarios y que se respetará a toda la población en su sentir y en sus medios”, comentó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado a su salida del encuentro privado.

Al finalizar el balance de los primeros 21 días de gobierno, la secretaria de Energía Rocío Nahle aseguró que cada uno de los funcionarios decidió por su propia cuenta, no responder a las especulaciones de lo que López Obrador calificó como una tragedia.

“No vamos a profundizar, no vamos a politizar una desgracia tan terrible del matrimonio de Puebla”, sostuvo.

López Obrador les advierte, no tendrán vacaciones

López Obrador expuso el plan de trabajo de los primeros 100 días de gobierno a su gabinete ampliado y a los delegados federales de los 32 estados.

Tras firmar la Ley de Ingresos 2019 para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador adelantó a los funcionarios públicos que no tendrán vacaciones y demandó que cierren filas para que en enero comiencen con el reparto de programas sociales, así como con los demás proyectos estratégicos del sexenio.

“Y el mensaje del presidente de la República fue en ese sentido, trabajar. No hay vacaciones porque todavía no nos merecemos descansar. Hay que trabajar con mucha intensidad”, comentó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal a su salida de la reunión que se realizó en Palacio Nacional.



La Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, informó que cada uno de los funcionarios presentó un informe de los proyectos que encabezan en cada sector.

“Va dándole seguimiento a todos los programas y las actividades que tenemos en los diferentes sectores, prácticamente fue una reunión de seguimiento de cada programa o de cada obra que trae”, detalló la exdiputada federal.

En este cierre de año, el primer mandatario les envió un mensaje de humildad exigió a sus colaboradores no subirse al ladrillo y cumplir con el gran reto de concretar las promesas de campaña o los 25 proyectos estratégicos del sexenio.

“Hizo un llamado para cerrar filas y para no incumplir los compromisos, llamó a los funcionarios a actuar de manera humilde, sencilla, que no se mareen y que no actúen de manera prepotente, frente a los reclamos de la ciudadanía”, según comentó Monreal Ávila.

