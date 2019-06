AMLO asegura que demostrará al mundo la manera de enfrentar el fenómeno migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “donde come uno comen millones” y va a demostrar en estos 45 días que sí se puede enfrentar el fenómeno migratorio desde sus causas y no volverán a caer en las presiones de Estados Unidos.

“Se van a multiplicar los apoyos, para que no tengamos estás presiones y demostrar al mundo la manera de enfrentar el fenómeno migratorio. Vamos a demostrar al mundo que la migración va a ser opcional, van a salir de sus pueblos por gusto no por necesidad”, afirmó desde la explanada municipal de la delegación Gustavo A. Madero, en la que no hacía un mitin desde hace seis años, porque no se lo permitía el gobierno.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Y a los escépticos que estaban seguros de que México no aguantaría la situación y caería en una devaluación porque México vende a Estados Unidos más de lo que compra, les presumió que en estos días, el peso ha sido la moneda mejor valuada.

“El resultado para los escépticos, van dos días que se está fortaleciendo el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en los últimos días en el mundo”, sostuvo.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

El tabasqueño reiteró que no quiere confrontación con Estados Unidos por la imposición de aranceles del 5 por ciento a las exportaciones mexicanas, porque es lo que más conviene a las dos naciones.

El presidente @lopezobrador_ respaldó a la jefa de gobierno de la #CDMX @Claudiashein, al grito de “no está sola”, a la vez que reclamó que la maltratan mucho https://t.co/7p4QClt7D3 pic.twitter.com/PmPccWEIDq — El Sol de México (@elsolde_mexico) 11 de junio de 2019

López Obrador concluyó el acto público al grito de: “No está sola”, para respaldar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de quien dijo ha sido muy maltratada por los “ventajosos”.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Asimismo, preguntó si el alcalde de la Gustavo A. Madero, se está portando bien, a lo que algunos asistentes contestaron con un: “Fuera, fuera”, mientras otras levantaron las manos por el sí.