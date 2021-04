AMLO ha adoptado una actitud pasiva frente a los cárteles: Christopher Landau

El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico permitiéndoles que actúen, pues considera que es una confrontación imposible de ganar,

Al participar en una mesa redonda con exdiplomáticos, organizada por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA), agregó que para el mandatario mexicano enfocarse en el combate a los cárteles es una distracción parecida a lo que fue la Guerra de Vietnam para el expresidente estadounidense Lyndon Johnson en la década de 1960.

"Ha adoptado básicamente una actitud de dejar hacer ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno. Es un gran problema para México", dijo Landau.

El exrepresentante de la Casa Blanca durante el gobierno del republicano, Donald Trump, señaló que López Obrador es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto con los cárteles, quienes, dijo controlan entre 35 y 40 por ciento del territorio mexicano.

Además aseguró que no hay duda de que los cárteles juegan un papel amplio en la gobernanza de México. "Dejó ir a Ovidio Guzmán porque no quería tener un derramamiento de sangre más generalizado en Culiacán. Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas", aseguró el exdiplomático.

"Nunca había habido un ataque tan descarado como (el ataque contra García Harfuch) en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, el Gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: Ya fue suficiente No vamos a tolerar que ocurra una cosa así ", añadió Landau.

Asimismo, Landau calificó como desastrosa la captura por parte de Estados Unidos en el 2020 del exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, bajo acusaciones de narcotráfico y su eventual liberación un mes después tras un acuerdo con el gobierno de AMLO.

"En retrospectiva, desearía haber luchado y haber acudido con el Fiscal General, Bill Barr, para detenerlo", dijo Landau refiriéndose al episodio cuando al llegar a su puesto en la Ciudad de México en agosto de 2019 fue informado de la investigación abierta por fiscales federales de su país.

"Los intereses más amplios de nuestra cooperación en aplicación de la Ley son más grandes que este personaje", dijo Landau.

Además, consideró que la administración en la Casa Blanca debe replantearse su estrategia con México en el combate antinarcóticos para que incluya más articulación interagencias.

La violencia y los cárteles del narcotráfico es una amenaza real para ambos países

En su intervención, Landau reveló, por primera vez, que el gobierno de Trump evitó presionar al presidente mexicano en otros temas ante su ayuda para controlar la migración irregular.

"(AMLO) sabía que el tema de la migración era importante para el presidente Trump. Y nosotros fuera de ese (tema), no lo molestamos con otro millón de temas", confesó Landau en su charla, quien aseguró haber sido muy cuidadoso de no inmiscuirse particularmente en asuntos energéticos.

"Había muchas cosas que AMLO quería hacer en la (agenda) interna en temas como el sector energético. Yo quería proteger a las compañías estadounidenses...pero tampoco me quería involucrar en temas internos de México", aseguró Landau.

El exdiplomático, quien en enero pasado abandonó el cargo, comentó, incluso sobre política mexicana y consideró que López Obrador capitalizó en la elección de 2018 el hartazgo por la corrupción de los gobiernos del PAN y PRI pero en específico la incapacidad del PAN de no dar un cambio real en el año 2000.

"Creo que de alguna manera (AMLO) está capitalizando el hecho de que el PAN -que sustituyó al PRI a principios de la década de 2000- fracasó en no tomó una escoba y limpiar la casa en México", dijo Landau.





