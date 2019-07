AMLO ha trastocado la relación institucional: diputada de Morena defiende a CNDH

Luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descalificó la actuación de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) al señalar que esta instancia no cuenta con calidad moral para rebatir lo que hace el Ejecutivo, la diputada por Morena, Lorena Villavicencio refutó al presidente, y defendió a la Comisión, al señalar que el Gobierno federal “ha trastocado la relación institucional, entre el Poder que representa”.

Villavicencio afirmó que descalificar a los contrapesos autónomos, tachándolos de cómplices de gobiernos anteriores y por tanto de enemigos, con base en percepciones subjetivas, “disminuye el fortalecimiento institucional, sobre el cual debe basarse la democracia; la pretensión de etiquetar con matices políticos las resoluciones de la CNDH, solo tendrán el efecto de ocultar el mensaje, pero las acciones arbitrarias que lesionan los derechos de las personas de este país, permanecen sin atención”.

En conferencia de prensa la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que la CNDH es un organismo autónomo, “con una naturaleza de oposición a las Entidades Estatales”, y su misión en la vida democrática del país “es investigar y denunciar las violaciones que las autoridades cometen en contra de los derechos de los ciudadanos”, por lo que reprochó que el presidente López Obrador haya trasladado “el respeto entre dos instituciones al ámbito de la descalificación personal”.

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en su conferencia matutina a descalificar a la CNDH por las acciones de inconstitucionalidad que promovió contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y afirmó que esta institución carecía de calidad moral para opinar al respecto de la actuación de su gobierno.

“Yo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la respeto, pero no considero que tengan mucha autoridad moral, porque guardaron silencio, fue cómplice cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos; y ahora con nosotros actúan de otra forma, de todas maneras, es su trabajo y lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía”, fustigó el Ejecutivo federal en su conferencia.

Por su parte, desde la Cámara de Diputados, Villavicencio Ayala expresó que el Ejecutivo Federal tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad, de atender las violaciones del pasado y comprender que en su posición actual la CNDH es contrapeso, pero no enemigo.

La legisladora dijo que “no se debe caer en apreciaciones subjetivas y calificar la estatura moral de una Institución, que le pertenece a todos los mexicanos” y que para nadie es una novedad que el país vive una profunda crisis en el acceso a los derechos humanos.

Destacó que la CNDH, “no es un ente político, que se rija bajo una preferencia electoral y partidaria; no debe ser tampoco aval o dique para las políticas públicas, ni para las decisiones que desde el poder legítimamente electo se tomen”, dijo Villavicencio.

También expresó que la CNDH “no es tampoco fiscal, ministerio público, policía o juez; no es su función garantizar la justicia; ni mucho menos alguacil del Ejecutivo”, por lo que pidió no confundir sus funciones, “porque caeríamos en la distorsión de su misión”.

Finalmente, la diputada hizo votos, para que el presidente, reflexione sobre el papel que juega la CNDH en la vida democrática del país y atienda las recomendaciones en beneficio de las personas que hoy día, siguen clamando justicia.