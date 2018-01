AMLO hará el anuncio de su propuesta para nuevos fiscales

El precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador presentará este lunes las ternas con nombres de nueve abogados, para los cargos de Fiscal General, anticorrupción y electoral.

Entrevistado en el estado de Chiapas, el tabasqueño dijo que serán personas independientes, honestas, limpias, que no pertenece a la “mafia del poder”.

Cuestionado sobre las declaraciones hechas el sábado por el ex senador Diego Fernández Cevallos, quien lo calificó de “enfermo mental, corrupto, mañoso y que le juega al pobrecito, López Obrador no quiso hablar al respecto y sólo se limitó a responder: “ya una vez le dije a Diego lo que yo pienso, de modo que no voy a engancharme con una polémica con Diego ni con nadie”.

Asimismo el tabasqueño aseguró que aún no dialoga con el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, -uno de sus más feroces críticos y combatientes en el 2006- pero aseguró que junto con el movimiento que encabeza, tiene las puertas abiertas de Morena.

“Necesitamos la unidad de todos los mexicanos para transformar al país”, expuso al decir que hay otras personas que se están acercando, que quieren de buena fe ayudar a que se logre un verdadero cambio”, afirmó

Por otro lado, el fundador de Morena informó que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco ganó la encuesta para elegir al candidato de ese partido por la gubernatura de Morelos.

Indicó que el también alcalde de Cuernavaca se ubicó en las preferencias por arriba del coordinador territorial en la entidad, el senador experredista Rabindranath Salazar Solorio.

"En una encuesta él fue el mejor calificado en el estado de Morelos", anunció, acompañado del propio Blanco Bravo.

En Berriózabal y tras concluir seis días de gira por Chiapas, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la puerta para todos los militantes de los partidos políticos, para que se sumen a su movimiento, al tiempo de citar que el balance del recorrido por Chiapas “ha sido muy positivo”

En su último día por la entidad sureña en los municipios de Mezcalapa, Berriozábal y Ocozocoautla, López Obrador, contesto a pregunta expresa de El Heraldo de Chiapas, que se lleva un balance positivo de su recorrido por todos los municipios que visito, en donde encontró el apoyo para seguir adelante”

Acompañado del ex futbolista y precandidato a gobernador por Morelos, Cuauhtémoc Blanco dijo bromeando sobre el último de los municipios en su agenda, “Calma Coita que vamos Ganando”

A una segunda interrogante López Obrador guardo silencio al ser cuestionado sobre las aspiraciones de la candidata del Congreso Nacional Indígena y del EZLN, María de Jesús Patricio “no voy a decir nada”.

Se comprometió que al ganar las elecciones presidenciales de este año, traerá las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad a Chiapas, al tiempo de señalar que “no voy a defraudar al pueblo de Chiapas, al pueblo de México”.

Y Remató, “quien quiera un puesto que se vaya al mercado, ahí hay muchos, porque acá vamos por la cuarta transformación México”.

“Un militante del Verde, de Morena, del PES, el que quiera estar con nosotros adelante, porque los militantes no son el problema, sino es arriba donde está, en una mafia de poder, entonces acá estamos convocando a la unidad del pueblo, a todos los militantes de los partidos”.

Con el deportista a sus espaldas, AMLO puso ejemplo deportivo sobre lo que pasará con la reforma educativa de triunfar su movimiento, “lo vamos a batear y se va, se va y se va la reforma”, así lo expresó.

Respecto a la salud, analizó que en varios hospitales públicos no hay medicinas, por lo que ya tiene pensado a su secretario de salud que es un especialista en ciencias, dejando en claro qué va a dejar de centralizar los recursos que son para la salud pública.

López Obrador dio a conocer donde estarán ubicadas sus principales secretarias del gobierno federal, en caso del triunfo, entre los que destacó que la secretaria de desarrollo Social va a ser una chiapaneca de Ocosingo, y que muy cerca de Berriozábal, En Tuxtla se va a constituir la Secretaría de la Comisión Federal de Electricidad”, declaró.