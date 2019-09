AMLO afirma que sus adversarios están moralmente derrotados

En su primer informe de gobierno oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los conservadores “están moralmente derrotados”, pues no han tenido oportunidad de establecer un paralelo a su gobierno.

“Lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo, están moralmente derrotados. Como decía Juárez: “El triunfo de la reacción es moralmente imposible”. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México”, expresó durante su discurso.

Celebró que, en estos nueve meses de gobierno, sus adversarios no han podido constituirse en un grupo reaccionario con la fuerza de los tiempos de antes y tocó madera para que no suceda, manifestó que no quiere que desaparezcan los protestas ni las críticas a su gobierno, siempre que estas sean legítimas.

“Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso, fuera de quicio, sin embargo, no han podido constituir y esto lo celebramos y tocó madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos”, afirmó.

Mientras los conservadores se han perdido en el aturdimiento y desconcierto, aseguró que en su gobierno han trabajado porque se aplique la moralización en la vida pública del país, bajo el seguimiento de los principios éticos, para imponer el interés nacional sobre los hombres ambiciosos.

“Si seguimos actuando de forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos, seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino”, afirmó.

Sin embargo, aplaudió el compromiso de los empresarios por cooperar con el gobierno federal con inversiones, empleos y el pago de sus contribuciones, justo en esta etapa en la que ya se separó el poder político del poder económico.

“Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones, todo ello, me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar”, dijo.

En su discurso reconoció que no son buenos los resultados de seguridad y que aunque no ha habido recesión, el crecimiento ha sido poco.

Al primer informe de gobierno, pero el tercero en los hechos, asistieron 500 invitados, entre los que destacaron Carlos Slim, a quien le agradeció por su disposición a negociar los gasoductos. Así como Germán Larrea, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle.

Entre los religiosos solo se observó al padre Alejandro Solalinde, y por parte de los órganos autónomos asistieron el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y el titular de la Fiscalía General de la República.

No obstante, se observó la ausencia de líderes de partidos contrarios a los de su gobierno.