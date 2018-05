AMLO iniciará con cambios reformadores hasta mitad de sexenio

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, PT y PES, prometió a empresarios presentar una serie de reformas a mitad de su sexenio, así como se comprometió a no aumentar los impuestos, no descarta bajar o modificar algunos gravámenes y mantener al TLCAN.

“No queremos iniciar el Gobierno con reformas”, dijo el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, quien fue entrevistado por directivos de las empresas Coca Cola Femsa, Invercap, Coppel, así como por Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Las reformas se harán para mediados del sexenio, ya que se presentarán entre dos y tres cambios, especialmente al artículo 108 de la Constitución para que el presidente sea juzgado por corrupción

El ex jefe de la Ciudad de México explicó que no ofrece lo que no cumple, no habrá aumentos de impuestos ni menos impuestos.

“La posibilidad de reducir los impuestos no lo descarto, pero no se hará al principio del sexenio”, lanzó el candidato, quien fue acompañado por el empresario Alfonso Romo, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, quienes recibieron aplausos por parte de los dueños de las empresas.

López Obrador felicitó y aplaudió la propuesta para aumentar el salario mínimo presentada por Coparmex, un organismo que en 2006 fue parte clave de la campaña del Peligro para México.