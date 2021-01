AMLO insiste en desaparición de organismos autónomos

Tras calificar de "alcahuetes y paleros" a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su propuesta de desaparecer a este tipo de entes autónomos para que secretarías de Estado los absorban.

Cuestionado sobre el tema en Palacio Nacional, el mandatario señaló que, si desaparecen estos órganos independientes "creados por el neoliberalismo", el gobierno no se quedaría sin contrapesos pues, dijo, para eso está el Poder Legislativo.

"No tenemos por qué estar pagando por un organismo que sirve para esconder prácticas corruptas, no podemos destinar mil millones de pesos. Hacer está reforma administrativa no implica despedir a los trabajadores", puntualizó López Obrador.