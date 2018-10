AMLO integrará comisión económica; busca resarcir perdidas por cancelar NAIM

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador integrará una comisión económica para tranquilizar y resarcir las pérdidas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México a los inversionistas.

Alfonso Romo Garza, futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, dio a conocer que el equipo estará conformado por "un servidor", Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, y Javier Jiménez Espriú, propuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y comenzarán las reuniones con los empresarios desde mañana.

Totalmente, por eso vamos a entrar todos, a ver en detalle, con tranquilidad vamos a hacer equipo, exclusivamente abocados en tranquilizar a todos los que tienen intereses, para que puedan cumplir cabalmente al cien por ciento

Rechazó que en las últimas horas se haya perdido el costo del NAIM, como anunció The Financial Times. Señaló que los mercados son volubles y que el estado real de las finanzas se verá reflejado hasta después de que la comisión "tranquilice las aguas".

"Acuérdense que los mercados reaccionan para arriba y para abajo. Ahorita lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza, por eso el comité que acabo de mencionar, para platicar con todos los inversionistas que estén involucrados para darles certeza, tranquilidad", detalló.

El dueño de Grupo Vector espera que continúe la luna de miel con los empresarios, solo han pasado tres semanas y aún les quedan seis años. Además, dijo, no se ha roto la certeza jurídica con los empresarios y tampoco es la primera vez que se cambia un proyecto por otro.

Y voy a seguir haciéndola (representando a López Obrador ante los empresarios), porque no hay que perderla porque cambiamos de un proyecto a otro; cuantas veces es no cambiamos de un negocio a otro

Además, reiteró que no es un capricho la cancelación del NAIM en Texcoco, ya que la opción de Santa Lucía es la más conveniente por su bajo costo económico, respeta el equilibrio ecológico y contará con un sistema aeroportuario, el cual es mejor que tener un solo aeropuerto.

"Es una decisión de fondo, no es un capricho, es una decisión técnica financiera, no se equivoquen. Entonces, estamos actuando con responsabilidad. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero es con mucha responsabilidad", afirmó.