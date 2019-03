AMLO interpondrá queja por jueces que liberan a delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador interpondrá una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los jueces que ordenan la liberación de los miembros del crimen organizado.

Durante la conferencia mañanera dijo que analizarán quiénes son los impartidores de justicia que han ordenado la liberación de los delincuentes sin antecedentes de peso, luego de que la juez María Elena Cardona autorizó la libertad de “El Alexis”, presunto líder de La Unión de Tepito.

Ósea, jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia, eso no, porque si nos callamos, nos convertimos en cómplices, pero no es cómplices, como dicen los abogados, encubridor […] porque no va a encubrir a quiénes trabajan para la delincuencia.

Indagarán en coordinación con las fiscalías, ministerios públicos y jueces, si las liberaciones son por un asunto técnico o corrupción, de ser esta última la razón principal, se abrirán las eventuales investigaciones.

“Sí, vamos a hablar con las Fiscalía General y con el Poder Judicial en muy buenos términos con respeto a sus autonomías, pero ellos comprenden que son temas importantes, porque si nosotros ponemos a disposición de una autoridad de la Fiscalía a un presunto delincuente o la Fiscalía hace lo propio y pone a disposición a un presunto delincuente a un juzgado y se le libera, entonces, se tiene que buscar las causas”, comentó.