AMLO interviene de manera vulgar y tramposa en el proceso electoral: Ricardo Anaya

El ex candidato presidencial en 2018, Ricardo Anaya Cortés se refirió este lunes a las declaraciones del presidente López Obrador del pasado 11 de mayo, donde aceptó que intervino en el proceso electoral de Nuevo León y pidió a la Fiscalía que investigue a candidatos opositores, por lo que subrayó que el mandatario “está interviniendo vulgar y tramposamente” en el proceso electoral, mientras subrayó que ahora ni siquiera niega que “está metiendo la mano en las elecciones”, lo cual, mencionó, claramente viola la ley.

Además, Anaya expresó que la actitud del presidente López Obrador obedece a dos razones: primero, porque no sabe perder y, segundo, para distraer de la terrible tragedia de la línea 12 del metro.

“Cree que somos tontos. Pero ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a distraer: no vamos a olvidar las consecuencias de su negligencia criminal”, afirmó el panista, quien hizo un llamado a la gente a salir a votar por los candidatos del su partido y de la Coalición Va por México, pues expresó que en esta elección, puede ser la última vez que su opinión cuente.

AMLO se está metiendo en el proceso electoral usando a la Fiscalía. Que yo haya sufrido esa injusticia en 2018 es lo de menos, el problema es que se sigue repitiendo.

Lo hace por dos razones:

-Por tramposo y mal perdedor.

En su más reciente video, Anaya recordó que este caso no es el primero donde el Gobierno interviene en una elección y evocó que precisamente a él, en 2018, le tocó vivir una hecho similar, lo cual, aseguró “es frustrante y profundamente injusto”.

El panista recordó que tras el escándalo que provocaron estas acusaciones desde el Gobierno federal, hace 3 años, se determinó que no había nada de qué acusarlo y “el Tribunal Electoral castigó a los funcionarios involucrados, y la PGR me declaró inocente porque no había ningún delito" en su contra, enfatizó; aunque lamentó que esto sucedió cuando el proceso electoral ya había concluido.

También dijo que esa rectificación de la autoridad "ya es historia" y ahora no importa. Sin embargo, enfatizó que, hoy, lo que es grave, es que se siga repitiendo el abuso de poder, el cual afecta a todos.

En este sentido, subrayó que hoy se vuelve a ver de nuevo a “un presidente que usa todo su poder y su influencia para atacar, por medio de los órganos de justicia del Estado, a los candidatos incómodos, que le van ganando a los de Morena”.

En su video, el panista mostró imágenes del presidente López Obrador, las cuales, dijo que dan cuenta de que el mandatario federal “siempre ha sido mal perdedor''. Nunca ha aceptado una derrota”, porque en todas las elecciones en las que ha estado, siempre alegó fraude.

“Ese es López Obrador, el que nunca acepta una derrota, el que cuando va perdiendo, hace trampa; el que para no perder, mete el pie y las manos y lo que haga falta, sin importar si es legal o no; el que cuando le estorban las instituciones, las manda al diablo”.

El también ex dirigente nacional del PAN acotó que ahora el presidente López Obrador ni siquiera esperó a que se llevarán a cabo las elecciones y “está acusando fraude desde antes”, mientras, dijo, mantiene una guerra contra el INE.

Finalmente, mencionó que al presidente cuando le conviene, quiere que el pueblo decida, como en el caso de las candidaturas canceladas en Guerrero y Michoacán, y cuando no le conviene, usa a la Fiscalía para descarrilar a los candidatos que pueden ganarle a Morena.

