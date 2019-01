A ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las autoridades ya investigan a las empresas gasolineras que compraron combustible robado.

Acerca de las gasolinerías, hay una investigación abierta, en general, y pronto se van a tener elementos. No queremos adelantar nada si no hay fundamentos, si no hay pruebas que inventen otros, pero el gobierno tiene que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos estos casos”

Te puede interesar: Te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AMLO a sólo 5 días de 2019

López Obrador comentó que continuará el cierre de válvulas en los ductos de Petróleos Mexicanos y aún no tiene una fecha de cuando funcionarán de manera regular, ya que se abrirán bajo una total vigilancia de personal especializado, y continuará con estas medidas hasta que desistan del robo de hidrocarburos.

“Hubo cambios en el sistema de monitoreo de ductos, se cerraron válvulas que se abrían y que llevaban a que se ordeñaran los ductos y se robaran los combustibles, gasolinas y diésel. Esto está controlado […] ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender, a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros”, apuntó el tabasqueño.

Te puede interesar: Gasolinas: desabasto y precios ponen en jaque a gobierno de AMLO

Este procedimiento es temporal y en cuanto blinden la distribución en los ductos, donde ya desplegaron a cuatro mil elementos de las Fuerzas Armadas, restablecerán el abastecimiento por este medio, pipas y buque-tanques.

Luego de reiterar que en el primer mes de su gobierno lograron disminuir el robo de mil 100 pipas a sólo 36.