AMLO justifica nombramiento de priístas en cargos diplomáticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el nombramiento de cuatro ex políticos del PRI como integrantes del cuerpo diplomático de México en el exterior al decir que "no van a hacer labor partidista" y representarán a nuestro país como es: plural, mientras añadió que tiene una buena opinión de ellos.

Ayer, lunes, el mandatario mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció 86 nuevos cargos dentro del cuerpo diplomático del país, dentro de los que destaca la designación de los ex gobernadores priístas de Sonora, Claudia Pavlovich, como consulesa en Barcelona, España; Carlos Miguel Aysa ex gobernador de Campeche, como embajador en República Dominicana; el también ex mandatario de Campeche, Fernando Eutemio Ortega Bornes como embajador de Paraguay y, al ex senador Francisco Arroyo Vieyra, como embajador de Uruguay.

Ante las críticas por estos nombramientos, López Obrador subrayó que "nosotros gobernamos en un país plural y México es una democracia y todos tenemos derecho a participar; el gobierno no puede representar a un partido, el gobierno es de todos: si están participando ellos es porque queremos que Mexico se exprese como es: plural", dijo el mandatario.

Subrayó que en el país "la minoría es de Morena y, sin embargo, se ha respetado a los demás, sin importar de qué partido son".

López Obrador para justificar estos polémicos nombramientos, también mencionó que invitó al ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado en el cuerpo diplomático de México, pero acotó "nada más que tiene doble nacionalidad" y subrayó que eso un impedimento legal para que fuese diplomático.

También se refirió al nombramiento del polémico historiador, Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual, como embajador de México en Panamá, a lo que justificó que "es un historiador de primera" y que no hay una denuncia formal en su contra.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo federal se refirió a las amenazas que surgieron en la dirigencia nacional del PRI contra sus integrantes que recibieron el nombramiento.

"Se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. Se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México", dijo el presidente en su conferencia matutina de este martes, desde Palacio Nacional.

Esto, luego de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas amagó el lunes con expulsar a los priistas que fueron designados como cónsules y embajadores en el gobierno de López Obrador.

Moreno Cárdenas expresó ayer, que, de aceptar la propuesta del Gobierno de Morena, estarían incumpliendo los estatutos, "provocando sanciones internas, incluida la expulsión", amagó.

Ayer mismo, el Gobierno federal morenista anunció que los ex gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, serían, respectivamente, consules de Barcelona, España, y embajador de República Dominicana.

También designó al ex gobernador priísta de Campeche, Fernando Eutemio Ortega Bornes como embajador de Paraguay y, al ex senador tricolor, Francisco Arroyo Vieyra, como embajador de Uruguay.

Ante esto, el mandatario mexicano subrayó que estos políticos “mientras estén como representantes no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante”, la reacción del dirigente del PRI y su partido.

El mandatario abundó respecto a la designación de Carlos Aysa que nunca tuvo problemas con él y siempre hubo entendimiento entre ambos, mientras subrayó que el político campechano es una persona mayor y seria.