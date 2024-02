No sirve de nada denunciar a Loret de Mola: AMLO le dice a su hermano Pío

Durante su conferencia matutina realizada desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a su hermano Pio que denunciar a Carlos Loret de Mola “no sirve de nada, es perder el tiempo” pues señala que el periodista está protegido por el Poder Judicial.

El hermano del presidente, Pío López Obrador, denunció al periodista después de dos años de que se difundieron unos videos en los que se ve cómo recibe sobres con recursos que supuestamente serían entregados al presidente para financiar su campaña.

En dicha demanda el hermano del presidente exige al periodista entregar 200 millones de pesos como reparación del daño.

Política Pío López Obrador pide 200 mdp por daño moral a Carlos Loret de Mola

Al ser cuestionado, el presidente volvió a recurrir a las agresiones para referirse al periodista: ”Es de los más corruptos. Hace montajes, es amigo de (Genaro) García Luna (exsecretario de Seguridad en tiempos del expresidente Felipe Calderón) y ahora amigo de jueces, magistrados y ministros que está absolutamente corrompido”.

Al respecto, el presidente recomendó a su hermano no continuar con esa denuncia, “está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo”.

Al concluir la conferencia, el mandatario explicó que por la misma situación él no presentó denuncias en contra de los periodistas internacionales que realizaron reportajes en donde se señala a su gobierno y a sus hijos de haber recibido recursos del crimen organizado.

Aclaró que su hermano no lo ve desde hace cinco o seis años y por lo mismo no le dará consejos. Finalmente, comentó que él solo es responsable de lo que hace su hijo Jesús Ernesto, pero no de sus tres hijos mayores o de su familia.