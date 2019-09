AMLO llama a no utilizar desaparición de poderes como venganza política

En pleno pleito entre Morena y el PAN por la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los senadores para que no utilicen ese mecanismo como venganza política.

Tras recordar que el fue desaforado para impedir su participación en las elecciones del 2006, señaló que se debe aplicar la justicia sin tintes políticos y tampoco puede apoyar la promoción de venganzas contra los adversarios.

“Que se dialogue, que no se utilicen procedimientos, que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia, yo padecí del desafuero me desaforaron por cuestiones políticas. No puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas, promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios”, demandó en la conferencia mañanera.

Advirtió a los legisladores que además, afectan la imagen de las instituciones que representan y es competencia del Poder Judicial, por lo que sugirió que se haga cargo la Fiscalía General de la República.

“Además no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afecta la imagen de las instituciones. Con todo respeto, les diría que dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial. Eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal”, explicó.

Sin embargo, reconoció que no los puede limitar, están en su derecho de manifestarse, pero les recalcó que “no se exceda utilizando esos instrumentos, esos mecanismos, porque no se llega a nada”.