AMLO prevé "buenas relaciones" con Biden tras llamada telefónica

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras la llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, prevé que habrá "buenas relaciones" luego de una conversación que calificó como amable y respetuosa.

"Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones", dijo el mandatario en sus redes sociales.

Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/QEVK4UgFuo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 23, 2021

El canciller Marcelo Ebrard informó esta mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendría una llamada telefónica con el nuevo mandatario de Estados Unidos.

"La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento", escribió en Twitter horas antes.

Les comparto que los Presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 22, 2021

El anuncio se da luego de que el presidente López Obrador señalara que no era "urgente" hablar con su homólogo estadounidense; sin embargo, dijo que en caso de que fuera necesario lo haría.

Ayer en conferencia de prensa, el mandatario mexicano detalló que hace un mes, desde Valladolid, Yucatán, sostuvo una llamada con Biden, en la que hablaron de varios temas que involucran la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

"Tuvimos una conversación desde Valladolid, Yucatán, hablamos de varios temas y ya ha comunicación entre servidores públicos de México y Estados Unidos. No hay nada que sea urgente, si hay necesidad de hablar por teléfono lo hacemos, no hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, el lo sabe y nosotros sabemos que no va a haber problema con su gobierno, va a haber respeto mutuo", dijo.

Asimismo, destacó la "excelente" relación con el demócrata y su agenda.

"Es muy buena la relación con el nuevo gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron, lo que propone el presidente Biden. No tenemos nada que objetar, al contrario, coincidimos en qué eso es lo que debe hacerse, lo vemos bien, muy bien, no hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro", afirmó.

Además, aplaudió que entre las primeras medidas de Joe Biden como presidente de Estados Unidos se encuentre detener la construcción del muro fronterizo con México.





|| Con información de Juan Pablo Reyes ||









