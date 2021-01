AMLO llevará al G-20 debate por censura en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la próxima reunión del G-20 pondrá sobre la mesa una propuesta para evitar la censura y garantizar la libre expresión en las redes sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador cuestionó por qué una empresa se convierte en una especial de Santa Inquisición sobre el derecho a ejercer la libertad y el que la información personal se utilice con fines comerciales sin que el pueblo este informado.

"No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas, no puede haber un organismo particular en ningún Estado que se convierte en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse, si existe una regulación, no puede quedar en manos de particulares", señaló el mandatario.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que en México se debe revisar el tema de las redes sociales pues, dijo, en nuestro país no debe prevalecer la censura y se debe garantizar la libre expresión.