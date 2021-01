La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡Para Ripley!"

¡Para Ripley! El Gobierno Mexicano desembolsa cada año diez mil millones de pesos en la reclusión y manutención de presos en seis cárceles construidas y concesionadas a particulares. "Prisiones más caras que un hotel Gran Turismo -comparó el Presidente Andrés Manuel López Obrador- quién echó cuentas y concluyó que "cada penado le cuesta a la nación un millón seiscientos mil pesos mensuales. "Más caro que un alumno de la universidad privada más cara del país." Completó: "Esa suma se paga a los dueños de esos presidios así no haya ni un solo preso. ¿Puede haber contratos más abusivos y lesivos para el país?

Fenómeno muy costoso. Refinado producto del neoconservadurismo; del fracasado neoliberalismo. Con gesto áspero López Obrador condenó a "grupos de interés, a influyentes y a favorecedores de empresas extranjeras que maquinaron y realizaron la ruina de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Maniobra que tenía como fin último extinguir a ambas empresas. Entidades vitales para el desarrollo de México."

Halló proteicos a los conservadores que "¿de cuándo a acá se preocupan por nuestro Medio Ambiente? ¿Qué les dio por cuidar las aguas y los bosques? Vean -se autorrespondió López Obrador- como explotaron hasta consumirlo al cerro que aparece en el escudo del estandarte de San Luis Potosí. Era una mina de oro. Los socavones redujeron a polvo el bello cerro. ¿Dónde estaban los hoy tan celosos ambientalistas? Está visto que mis adversarios, los conservadores son capaces de envolverse en las banderas del feminismo, los Derechos Humanos.

"Raro, muy raro ese comportamiento" -sopesó con maliciosa sonrisa López Obrador. Para mí que son instrumento de los fuertes patrocinadores. Los que a diario, a toda hora me critican y desean el fracaso. El de esta Transformación. El mío. Neoliberales que sueñan con volver por sus fueros. Añoran sus privilegios. Posiciones, influencias y beneficios. Yo me permitiría -con todo respeto, desde luego- recomendarles lo que Chava Flores cantó: "Soñar no cuesta nada".

Mudaba su expresión. Ya festiva. Ora severa. Zahería a sus adversarios Daba la impresión de "fintar" sus ataques. Lanzar violentas, veloces repeticiones de "jabs de izquierda", para, luego amagar y propinar rectos cruzados de derecha de efecto letal. Así:

"Detrás de los ataques a la Comisión Federal de Electricidad y los desmedidos elogios a la producción de energías limpias, están quienes concedieron onerosos, muy costosos contratos a empresas extranjeras como la española Iberdrola. Se les conceden subsidios. Se les da preferencia sobre los intereses nacionales. Los foráneos les pagan bien. A una Secretaria de Energía le dieron sitio en su Ejecutiva. Bueno, hasta el expresidente Felipe Calderón se hizo de un trabajo allá".

López Obrador reveló ayer su intención de llevar adelante una profunda Reforma Administrativa. Anticipo de una suerte de depuración de su gobierno. "Así como se extinguieron los fideicomisos entre los que hallé que uno de Conacyt servía para pagar el alquiler de campos de golf y donde abundó la opacidad y también la corrupción, así desaparecerán centros, oficinas, institutos que resultan inútiles y muy costosos. Veo que muchos de ellos parecen duplicar los trabajos de una Secretaría de Estado.

"Y en virtud de que con el empleo de amparos, el apoyo de abogados "huizacheros" y por medio de "chicanas" están en mi gobierno ministros, funcionarios, comisionados y otros que se embolsan salarios de más de medio millón de pesos al mes y así violan mi disposición de que aquí nadie puede tener un sueldo superior al del Presidente de la República, me propongo enviar al Congreso una iniciativa de Reforma Constitucional para poner fin a esa anomalía. Ya verán".