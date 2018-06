AMLO me ofreció Pemex: Cuauhtémoc Cárdenas

Una de las piezas clave en el fortalecimiento de las instituciones mexicanas asegura que ninguno de los presidenciables lo convence y revela que López Obrador le ofreció dirigir Petróleos Mexicanos. Explica que el dinero de procedencia ílicita resta certidumbre a las elecciones y que él no tiene interés en asumir otro cargo. También defiende la libertad de expresión de la iniciativa privadaCuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial y fundador del PRD, que ahora ve como “una casa ajena”, asegura que los empresarios “siempre han intervenido y siempre han hecho política”.

Y considera que tienen derecho a opinar como cualquier otro ciudadano. Afirma que no se ha reunido con ninguno de los presidenciables. Y revela que desde 2012, Andrés Manuel López Obradorle ofreció ser el titular de Petróleos Mexicanos, pero él no aceptó porque por ahora no busca cargos.

Advierte que pese a la autonomía de las autoridades electorales, “todavía no podemos tener plena confianza en nuestro sistema electoral por el dinero sucio e interferencias de funcionarios”.

El ingeniero Cárdenas recibe a El Sol de México en su despacho del Centro Histórico, el que le asignó el exjefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera para que se encargara de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del gobierno de la CdMx. Se quita el saco para estar más cómodo, apenas una sonrisa se escapa de ese rictus apretado que lo caracteriza.

Es el hijo del Tata Lázaro Cárdenas, quien expropió la industria petrolera en 1938. Era otro país, uno sin alternancia política.

Pero hoy Cárdenas insiste en que su voto será para quien le garantice dar marcha atrás a la reciente reforma energética que promovió el presidente Enrique Peña Nieto.

-Ninguno de los cuatro candidatos lo garantiza.

- No le sé decir, ni lo podría garantizar él que lo ofreciera porque al final no dependerá solo del presidente de la República.

-Si nadie lo dice, ¿usted irá a la urna?

-Sí.

-¿Y bajo qué criterio hará esa reflexión?

-No votaré por ninguno que no haya ofrecido esto, tan sencillo como eso.

-¿Anulará el voto?

-No le sé decir.

Algunos libros consideran a Cárdenas como un príncipe de la Revolución mexicana. Creció a lado de la silla presidencial. Y luego, cuando el PRI lo dejó sin posibilidad de obtener la candidatura presidencial en 1987, implosionó al partido hegemónico hasta ese momento. La autonomía de las autoridades electorales no se entiende sin el capítulo de la historia política denominado la caída del sistema.

-¿Confía en las instituciones electorales?

- Yo veo que ha habido sin duda algunos cambios que en sentido positivo, a partir de 1997, tenemos mejor calidad en nuestras elecciones. De 1997 para acá, no se ha presentado ningún reclamo, ningún recurso, porque se hayan contado mal los votos.

-Pero hay otras irregularidades

-Ha habido reclamos, protestas por el exceso de dinero indebido en las elecciones, dinero sucio, y ha habido interferencias de altos funcionarios tratando de inclinar elecciones tanto de carácter federal como de carácter local.

Todavía no podemos tener plena confianza en nuestro sistema electoral justamente por estas dos cuestiones que yo menciono: dinero sucio e interferencias de funcionarios.

-¿Qué opina de la participación política, por no usar otro calificativo, de los empresarios?

- Siempre han intervenido, siempre han hecho política, los empresarios y esto que llaman poderes fácticos, lo empresarios de los medios de manera particular, la iglesia, la banca, pues siempre han sido factores políticos, más activos, menos activos, más abiertamente o menos abiertamente, pero siempre han estado presentes.

-¿Y no se les está pasando la mano?

- Creo que todo mundo tiene derecho a expresarse, todo mundo tiene derecho a manifestarse, yo creo que lo peor que pudiéramos hacer es cortar el derecho de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, creo que sería muy negativo para el país que cualquiera de estas libertades fundamentales pretendiera limitarse.

- ¿Usted cree que en México se puede soltar al tigre?

- Yo no sé qué es lo que pueda pasar, yo lo que esperaría es que tengamos un proceso electoral conducido en todos los sentidos dentro de la ley, eso es lo que deseo, no sé si esto vaya a suceder en un mes que falta, pero esto es lo que yo deseo. Cárdenas Solórzano opina que México aún debe avanzar hacia un Estado de derecho real. Y considera que la creación de organismos autónomos responde a que no se cumple cabalmente la ley: “los gobiernos no han cumplido con su obligación de dar vigencia plena a un Estado de derecho, si la ley se cumpliera pues no hace falta poner policía, detrás del policía”.

En 1987, el Frente Democrático Nacional surgió con base en un eje articulador de oposición y una línea programática.

-¿Qué le parece la alianza PAN-PRD en esta elección?

- No me gusta opinar de casa ajena, cuando no estoy ahí, pero yo veo que las coaliciones, y lo pongo en plural en esta elección, resultan por lo menos ante muchos contradictorias, pues es agua y aceite, entonces no sabemos al final de cuentas, cualquiera que gane, hacia qué lado se va a inclinar.

-Algunos lo ven como una voz influyente, y hay un sector que no se siente identificado ni con Andrés Manuel ni con los Chuchos del partido que usted fundó. Tal vez necesiten oírlo.

-Pues no sé para qué, ya me han oído mucho, por eso salí de mi partido justamente porque dije muchas cosas; cada quien siguió su camino.

-¿Y cómo ve al PRD?

- Como una casa ajena, tal y como veo al PRI y como veo al PAN, como veo a Morena, no tengo por qué opinar de lo que hacen los dirigentes, porque no estoy ahí. Evidentemente no coincido con ninguna de las propuestas partidistas que están en este momento contendiendo, con ninguno.

-¿Con su capital político no podría usted iniciar otro proyecto?

- Depende, la respuesta puede ser sí o no, pero no estoy tratando de hacer un nuevo partido

-Parece que está desencantado de la política

- No, estoy participando en la vida política, opino. Por eso estamos aquí. Digo lo que tengo que decir. Hago lo que quiero hacer, entonces no tengo ninguna limitación para moverme políticamente en todo el país, fuera del país inclusive.

-¿Por qué no apoya abiertamente a Andrés Manuel?

- Yo estuve con él la elección pasada.

-¿Abiertamente?

- Sí, desde ahí él me ofreció estar en un cargo en Petróleos Mexicanos.

-¿Alguno de los cuatro candidatos cobija sus propuestas?

- No los he visto.

-¿Por qué?

- Seguramente porque ellos no tienen interés, yo no voy a buscar a nadie y darles a conocer las propuestas que están a disposición de todo mundo, están en una página en Internet; podemos darles algunas publicaciones, lo que se les ofrezca ahí están a disposición.

Cárdenas es un hombre de frases cortas. Aprieta el ceño cuando se le insiste si no debería estar en una posición con capacidad de decidir el rumbo del país.

Cierra la conversación: “ningún conflicto de orden personal (con López Obrador). Podemos tener muchas coincidencias, y una que otra diferencia en el punto de vista en lo político, pero esto no nos lleva a ninguna confrontación".

El fundador del PRD actualmente se siente alejado a ese partido y además no tiene ningún contacto con sus dirigentes

Alianzas electorales

Las coaliciones resultan ante muchos muy contradictorias, son como agua y aceite. Al final del día, no hay claridad qué ideario político aplicará quien las abanderé, opinó Cárdenas.