Migrantes mexicanos envían remesas por 10 mil mdd al año, según AMLO

(Coacolmán, Michoacán).- En medio de las redadas masivas de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que los migrantes mexicanos son gente trabajadora, que migra por necesidad y contribuyen con 10 mil millones de dólares al año.

“Los que por necesidad tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos, están enviando a sus familiares 35 mil millones de dólares, esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, es un pueblo trabajador. Tenemos recursos naturales, tenemos un pueblo trabajador”, aseveró en un acto público en el Hospital Rural de Coacolmán.

Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, diera a conocer que mil 807 connacionales podrían ser deportados de Estados Unidos a México.

El viernes de esta semana, López Obrador afirmó que no se tomarán medidas adicionales para enfrentar la crisis, más que las ya pactadas en el acuerdo del 7 de junio, además de las asesorías en los consulados a los migrantes para enfrentar los procesos de defensoría.

En medio de la crisis que atraviesa el país en materia de seguridad, pidió a los ciudadanos que no votaron por él, que confíen en que no les va a fallar.“Tengan absoluta confianza, hayan votado o no hayan votado por mí, de que yo no les voy a fallar, no les voy a traicionar. Voy a estar a la altura de ustedes, porque amor con amor se paga”, pronunció al final del discurso.

Asimismo, advirtió que ya reformaron el artículo 28 de la Constitución, y los corruptos se “van al bote” sin derecho a fianza.