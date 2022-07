No es para rasgarse las vestiduras: AMLO minimiza la violencia contra periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este lunes la violencia que padecen los periodistas en México y acusó que se trata de una campaña desprestigio en contra de su gobierno.

López Obrador sostuvo que las denuncias de violencia contra periodistas y comunicadores no son para "rasgarse las vestiduras", al ser cuestionado sobre los llamados de organizaciones de presa para proteger al gremio, duramente golpeado en la primera mitad de 2022.

Sobre los recientes casos del asesinato de Antonio de la Cruz y la agresión contra Susana Carreño, el presidente respondió que “es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México”.

El mandatario aprovechó para criticar a las organizaciones defensoras de periodistas y sostuvo que “aparecen” cuando no les conviene un gobierno y están molestas porque no reciben dinero.

“Esas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones, o el dinero de publicidad que se les daba, pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”, concluyó.

El Sol de Tampico informó que el pasado miércoles, fue asesinado al salir de su casa, en Ciudad Víctoria, Tamaulipas, el periodista Antonio de la Cruz, mientras que su hija, Cinthya de la Cruz, quien acompañaba a su padre, fue alcanzada por una bala durante el ataque y, tras permanecer hospitalizada, perdió la vida este fin de semana.

El asesinato del periodista tamaulipeco es el asesinato número 12 en lo que va de este año.

En tanto, el viernes, Susana Mendoza Carreño, periodista y directora de Radio Universidad de Guadalajara, fue apuñalada al salir de la estación donde laboraba en Puerto Vallarta.









