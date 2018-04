AMLO mintió y evadió impuestos con sus tres departamentos: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal, aseguró que Andrés Manuel López Obrador mintió al no declarar tres departamentos en su 3 de 3, así como evadió el pago de impuestos al no informar la operación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Si de verdad ya los donó, ¿pues por qué no están dados de alta en el Registro Público de la Propiedad? Eso apuntaría a un tema de evasión y a un tema de poca transparencia, y si se los donó a su familia, de todas maneras habla de una inconsistencia en términos de su gestión patrimonial”, dijo en una entrevista radiofónica con Leonardo Curzio.

El candidato de Morena mintió cuando presentó su 3 de 3 al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reiteró el aspirante de la coalición Todos por México.

Aquí está el detalle de las propiedades que Andrés niega tener #AsíNoAndrés. pic.twitter.com/URmN0QK8Ah — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 23 de abril de 2018

Durante el primer debate, y sin mostrar los documentos, Meade Kuribreña señaló que López Obrador es dueño de tres departamentos en la Ciudad de México y Ricardo Anaya Cortés tiene una vida de magnate.

“Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja tres departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad”, manifestó el priísta.



Ante eso, López Obrador dijo que no tiene tres departamentos en la Ciudad de México: “Y si los tuviera, se los regalo”, le dijo a Meade.





Andrés Manuel... tu #3de3 es una mentira. pic.twitter.com/K7chd3OowY — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 23 de abril de 2018

Lo que uno tiene que hacer para no pagar impuesto sobre la renta es declararla; si uno no declara la donación y la recibe, la consecuencia es el pago de impuestos, explicó el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La donación sí incrementa tu patrimonio, la excepción para que la donación no genere impuesto sobre la renta es que la transparentes o la documentos en escritura pública y, además, le informes al SAT”, expresó Pepe Meade.