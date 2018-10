AMLO modificará ley para que no haya aumentos en contratos públicos

Villahermosa.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reformará la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas para que las empresas contratadas por el gobierno, no eleven a futuro el costo de los proyectos gubernamentales, como ha sucedido con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Es más, les adelanto, va a estar prohibido por la ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra, un porcentaje significativamente mayor, por eso se va a controlar", apuntó durante una conferencia póstuma con los gobernadores saliente y electo, Arturo Núñez y Adán Augusto López.

Además, señaló que los consorcios que hayan dejado inconclusas obras en sexenios anteriores o incumplido contratos, serán descartados para las licitaciones de alguno de los 25 proyectos estratégicos de su sexenio.

Hoy celebramos en la plaza pública, en Villahermosa, un acuerdo con campesinos, obreros y técnicos. Vamos a extraer petróleo porque desde la reforma energética está cayendo la producción de crudo y gas. Se rescatará la industria petrolera, como lo hizo el general Cárdenas en 1938 pic.twitter.com/2kOcULxPw3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 14 de octubre de 2018

"Las empresas que tenga obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso, que no hayan cumplido, esas empresas no van a poder participar, ya se terminó, no va a haber influyentismo", adelantó.

López Obrador dijo que ya no permitirán trucos ni marrullerismo de las empresas.

"No va a haber corrupción, se va a buscar que las empresas sean serias, que cumplen, y que no haya truco", advirtió.