AMLO muestra la cámara de espionaje que hallaron en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró “el aparatoso” con el que grababan las reuniones privadas del Ejecutivo Federal con empresarios, gobernadores, religiosos, diplomáticos y demás políticos en el Salón Comedor de Palacio Nacional.

Durante la conferencia mañanera, comentó que después del incidente sólo retiraron la cámara y no realizaron más inspecciones al interior de Palacio Nacional, porque ya no hay “paranoia” ni tiene nada que ocultar.

“Hablamos de todos los temas, pero no hay nada secreto. No se esconde nada por eso no le damos mucha importancia.

Si a caso me llamó la atención porque es muy pequeñito”, expresó.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Sin embargo, se ha visto que ya no utiliza el Salón Comedor y se remite a recibir a sus invitados en el despacho presidencial o en una sala de juntas de Presidencia de la República.

El lugar en el que fue encontrado el aparato era utilizado para escuchar las propuestas de los principales actores políticos, donde, dijo, “no aceptamos propuestas indecorosas”.

Insistió en que no presentarán denuncias y de igual manera, se comprometió a ya no espiar los teléfonos de los ciudadanos.

Los técnicos explicaron que la cámara debía ser descargada constantemente, y estaba resguardada por la Ayudantía.