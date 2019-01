Niega AMLO aumento de la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de falso que haya un incremento de 65 por ciento en los homicidios en el país, pero reveló que el nivel de muertos por la violencia que se vive en la República es mayor, y aseveró que la cifra de muertos llega a mil 786 homicidios cometidos tan sólo en el mes de diciembre pasado.

Durante la conferencia matutina López Obrador aseguró que el índice de asesinatos va a la baja y se comprometió a que habrá transparencia en el registro de las cifras delictivas.

“Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la información, no vamos a ocultar nada. Tenemos ese compromiso, hablar con la verdad, pero también no vamos a permitir que se digan mentiras y vamos a ejercer nuestro derecho de réplica”, apuntó él Presidente.

Asimismo el mandatario aceptó que el principal problema en el país es la corrupción y por ello aseguró le “patea el hígado el saber que organismos internacionales como transparencia internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra, eso se acabó, se cabo porque no tienen que ver con nuestro pueblo, es honesto, nuestro pueblo tiene buenos sentimientos, es trabajador, es un pueblo ejemplar”.

Por ello, dijo que “un grupo de ambiciosos han manchado el nombre de México, y han afectado la reputación de los mexicanos, esto se acaba me canso ganso”, sentenció.

Más tarde, en Morelia Michoacán, el Presidente presentó su plan de salud y aseguró que se fortalecerá el sistema de nacional de salud pública con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como parte de su mensaje, López Obrador también comprometió que se acabará la corrupción en el sistema de salud, “me canso ganso”, porque la premisa está en la honestidad. Se va a fortalecer y para ello el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que ayudará en la recuperación del sistema mexicano de salud pública, con atención igualitaria para los mexicanos.

Tenemos que garantizar el derecho a la salud, no sólo pensando en los derechohabientes, sino de todo el pueblo, como lo estipula el artículo 4o de la Constitución, que es letra muerta. Se abandonó el sistema de salud pública en los últimos tiempos, lamentó.

Indicó que está peor el sistema de salud que el educativo, cuesta más. Hay grandes problemas nacionales y retos, desafíos que calientan la cabeza: seguridad y salud, enumeró.

En el caso de la salud, se integrará todo el sector que está fraccionado, con división evidente: SSA, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Se buscará un sistema de calidad, de primer mundo, como ocurre en Gran Bretaña o Canadá.

Por su parte, Germán Martínez, director del IMSS dejó en claro que una de las prioridades de su gestión será acabar con la corrupción en toda la institución.

