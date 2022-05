AMLO niega desaparecer al INE con la Reforma Electoral

Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su Reforma Electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que está orientada a garantizar la democracia a través del futuro organismo, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).

El mandatario federal señaló que la reforma y el INEC buscan impulsar el debate para garantizar la democracia en México.

“Para eso es la iniciativa, para que haya debate y se garantice la democracia en el país”, señaló al respecto López Obrador.

Aseguró además que, en torno a la Reforma Electoral, hay mucha desinformación, puesto que la iniciativa angula que los votantes podrán elegir a consejeros y magistrados, por lo que tampoco se desaparecerá, como algunos perfilan, el Tribunal Electoral.

“Hay mucha desinformación, yo lo he visto. La reforma no quiere desaparecer al INE, es el INE con un consejo que, en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, serán elegidos por el pueblo, eso es la Reforma, no desaparecerá el INE, tampoco el tribunal”, aseguró el mandatario federal.

El titular de la Agencia de Aduanas de México, Horacio Duarte, señaló que uno de los objetivos de la reforma es reducir los costos de la democracia en nuestro país.

“Se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática que busca básicamente hacer más barata la democracia en nuestro país”, señaló.

Para lograr dichos ahorros, la iniciativa propone realizar cambios radicales al sistema electoral. El primer de ellos es que el INEC sea quien realice todas las elecciones en el país, por lo que se prevé desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales, además de reducir de 11 a siete los consejeros electorales.