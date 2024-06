AMLO niega haber cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber cometido violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz cuando fue candidata presidencial de la oposición a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí lo hizo.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios, No ofendo a nadie, menos a una mujer” aseguró el presidente.

“No sé de dónde salió eso”, remarcó López Obrador al ser cuestionado por este hecho, aún cuando expresó en reiteradas ocasiones que Gálvez Ruiz debía la candidatura a un grupo de hombres.

Incluso descalificó a la autoridad electoral, al decir que tergiversó sus palabras, mientras insistió en que “nunca” ha ofendido a Xóchitl Gálvez, misma que lamenta que no haya sanciones para el presidente.

El TEPJF expuso que la violencia que ejerció el presidente ocurrió durante sus conferencias mañaneras de los días: 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, también los días: 3, 7 y 18 de agosto del año pasado.

Por otra parte, el tabasqueño también negó que haya habido intervención del crimen organizado en el proceso electoral, aun cuando hubo durante ese período más de 60 asesinatos de candidatos y políticos.

López Obrador dijo al respecto que eso es “una campaña” en su contra que echaron a nadar “los del bloque conservador” y acusó al empresario Claudio X. González de encabezar dicha campaña, donde aseguró que también participaron agencias de gobiernos extranjeros.

Sostuvo, incluso, que se contrató a periodistas internacionales famosos, en referencia a Tim Golden, reconocido reportero de la agencia estadounidense ProPublica, quien indicó que hay indicios que el presidente recibió en 2006, cuando fue candidato por primera vez, recursos del narcotráfico.

“Porque mandaron a buscar hasta a periodistas famosos, a este Tim Golden, Premio Nobel del periodismo”, crítico el presidente.

También sostuvo que la campaña de “presidente narco” qué hubo durante el proceso electoral “ya se apagó” y ya dejaron de promoverla: “se originaba desde el extranjero”.