AMLO niega tener nexos con Maduro: es una campaña sucia en mi contra

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la Coalicón Juntos Haremos Histotoria, señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha contratado a un especialista en publicidad venezolano, Juan José Rendón, al cual, el tabasqueño responsabiliza de generar una guerra sucia que desatará una serie de ataques en su contra durante la contienda electoral,

El precandidato dijo que es el responsable de haber ideado la propagación de bardas de apoyo al tabasqueño en Venezuela para vincularlo al gobierno del presidente en ese país, Nicolás Maduro.

”Yo no tengo ningun problema de que desaten una guerra sucia, lo he padecido, lo que hizo Morris, Zola, las bardas en Venezuela, quererme vincular al gobierno de Venezuela, el quererme comparar con el finado Chávez, con Maduro, el quererme comparar con (Bladimir) Putín, la ingerencia supuesta de Rusia en las elecciones de México, todo eso; que soy mesiánico, que soy populista, todo eso, no es decente pero está permitido”, dijo el tabasqueño.

Advirtió que puede soportar todos los ataques, pero no admite la violencia y llamó a que el PRI e incluso el PAN, expliquen cuál es la intención de la contratación de Rendón.

Asimismo, dijo que esta acción demuestra desesperación del PRI y responsabiliza a este partido de la posible violencia electoral que se vaya a desatar por sus acciones durante la contienda.

El político tabasqueño hizo un llamado a los medios de comunicación, y particularmente a las terlevisoras para que no admitan información derivada de la guerra sucia que pretende implantar el PRI y que “no polaricen ni auspicien violencia” a la opinión pública para que haya una elección libre en la que los mexicanos

Asimismo, hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que procure unas elecciones limpias, y en contraparte López Obrador se comprometió a rechazar la violencia y dijo que ganaría la presidencia sin violencia.