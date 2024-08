AMLO no acudirá con Sheinbaum al Teatro Metropólitan

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá este jueves al festejo por la entrega de la constancia de mayoría en la elección presidencial que hará Claudia Sheinbaum en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“No, no voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Me da mucho gusto y no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses, de grupos, de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada, es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México”, dijo el presidente.

Sheinbaum Pardo recibirá hoy al mediodía la constancia que la acredita como presidenta electa de México en una sesión solemne de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después se trasladará al Teatro Metropolitan para un evento con sus simpatizantes en el que celebrarán que oficialmente es presidente electa.

López Obrador pronosticó que ella no solo va a ser jefa de Estado, sino de Nación y que pronto será la mejor presidenta del mundo.

Agregó que él podría dejar el poder ahora mismo y se iría tranquilo, porque lo sustituye “una mujer excepcional”.