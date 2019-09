AMLO no comparecerá ante INE por gira de trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al tener programada una gira de trabajo no podrá comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) , pero aseguró que "hoy mismo" enviará su respuesta por escrito.

Esto, luego de que el INE lo citó a comparecer, junto con la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, por presuntamente utilizar el músculo de los Servidores de la Nación como promoción política del presidente de la República.

“No voy a poder asistir ahora, pero sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa. Lo único que les voy a decir es, vámonos respetando porque no somos iguales. Que no me confundan porque eso sí calienta”, respondió a las acusaciones del INE.

Asimismo demandó a los consejeros del Instituto Electoral que se vayan respetando porque no es igual que los conservadores.

Además, destacó que los programas como Solidaridad, Oportunidades y Prospera fueron utilizados como instrumentos de propaganda partidista, cuando sólo llevaban “frijol con gorgojo” a las personas en situación de pobreza, para comprar los votos.

“Los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda sobre todo en el último tramo con la aplicación de prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia”, arremetió.

No obstante, aceptará las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral y cumplirá con las eventuales sanciones, en caso de que determinen que el gobierno federal sí realizó propaganda de su imagen.

“Los respeto y son autoridad y si ellos emiten una recomendación, o deciden, o infraccionan vamos a atenderlos o acatar lo que la autoridad determine”, afirmó.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia de la República hasta ayer en la noche y en horarios hábiles, no recibieron ninguna notificación en las oficinas de Palacio Nacional, por lo que esperan que llegue después de las nueve de la mañana.

López Obrador comentó que hoy enviará una respuesta por el escrito a los consejeros, aclarando todas las dudas sobre la demanda que interpuso el Partido de la Revolución Democrática hace más de un mes.