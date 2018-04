AMLO no desayuna con "gente que no le cae bien"; afirma tras rechazar a Mancera

NAYARIT.- Luego de que Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera coincidieron en el Fiesta Inn de Tepic, Nayarit, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), decidió no desayunar en el mismo hotel con "gente que no me cae bien. Yo no odio a nadie, pero hay unos que de plano".

Al finalizar un mitin en Santiago Ixcuintla, López Obrador dijo a los medios que

no le placía levantarse y encontrar a alguien, que a su consideración, "traicionó al pueblo de la Ciudad de México y por eso me fui a desayunar a otra parte".

En el lugar, también estaba Marcelo Ebrard, coordinador de campaña de AMLO en la primera circunscripción y aseguró que no hubo trato con el jefe de gobierno de la Ciudad de México con licencia, de quien dijo, "se están pejeizando".

Tampoco descartó que así como han copiado las propuestas de campaña y las reuniones mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ahora hagan lo mismo la ruta de su gira electoral.

Ebrard Casaubón se autoexilio después de que se denunciaran irregularidades en la línea 12 del metro, al iniciar la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX.