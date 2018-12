AMLO no donará su salario: No soy rico, vivo de mis ingresos

Andrés Manuel López Obrador señaló que no puede donar su salario como presidente de la República porque “no soy rico, vivo de mis ingresos” y “no tendría cómo mantener a mi familia”.

Ello, luego que durante su conferencia matutina se le cuestionó si seguiría el ejemplo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien anunció que a partir del día 15 de diciembre su salario de alrededor de 107 mil pesos será donado a una casa-hogar para niños con discapacidad ubicada en el estado de Querétaro, misma que lleva apoyando desde hace varios años.

Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar como ustedes (reporteros)… es una gran profesión la de ustedes.





“Yo vivo de mis ingresos. Yo no soy rico. Soy como ustedes que viven del sueldo. Soy igual”: #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ pic.twitter.com/0lfYN1qpIP — Gobierno de México (@GobiernoMX) 13 de diciembre de 2018

Bajo su política de austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos mensuales, el 40% menos de los 270 mil pesos mensuales que recibía Enrique Peña Nieto.