AMLO no entiende que sin inversión no hay crecimiento económico: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial panista, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende que sin inversión no hay crecimiento económico y afirmó que el reto para nuestro país es hacer crecer la economía y redistribuir la riqueza.

Destacó que también se debe lograr más igualdad, “pero con movilidad hacia arriba, no empobreciendo al país", como parece querer el mandatario federal.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Durante su mensaje semanal en video para promover su libro “El pasado, presente y futuro de México”, Anaya Cortés abordó el tema de la desigualdad social y señaló que este asunto es un fenómeno creciente en México y en el mundo, el cual debe ser atendido para que la gente alcance mejores condiciones de vida y no para que su nivel económico decrezca.

El también ex dirigente nacional de Acción Nacional subrayó que la desigualdad social se trata de un asunto de justicia elemental que afecta el crecimiento económico.

Por ello, expresó en su mensaje que “la desigualdad extrema es el caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad social, para el florecimiento de los regímenes populistas, esos que la aprovechan para polarizar y así llegar al poder, y una vez en el gobierno dividen a la sociedad y terminan destruyendo la economía”.

Las 26 personas más ricas del mundo tienen una riqueza equivalente a la mitad más pobre del planeta. Hay mucha desigualdad.

El reto es lograr más igualdad, pero con movilidad hacia arriba, no empobreciendo al país como parece querer AMLO. El reto es doble: crecer y redistribuir. pic.twitter.com/4IDjU3N0ca — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 9, 2020

Como propuesta para resolver la desigualdad y lograr un “piso más parejo” de desarrollo para todas las personas, Anaya Cortés planteó que se debe fomentar el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza; sin embargo, expresó que López Obrador no entiende esto, porque afirma que tiene “otros datos” y que sostiene que puede haber bienestar sin crecimiento económico.

Política Asegura Anaya que AMLO no está a la altura para atender la pandemia

El político panista dijo que no es verdad que exista bienestar como asegura el presidente López Obrador ni que haya reducido el desempleo; mencionó que mientras la población está creciendo, en la economía no ocurre lo mismo y que “este Gobierno ha hecho todo lo necesario para ahuyentar la inversión”.

Comentó que para redistribuir la riqueza existen dos claves: Que el gobierno tenga ingresos suficientes y que que gaste en lo correcto y con honestidad.

Sin embargo dijo que el problema es que en México ninguna de las dos cosas está pasando, pues argumentó que de todos los países de la OCDE, “ocupamos el último lugar en ingresos fiscales”.

Captura de video

Política Consulta de AMLO contra expresidentes es una invención inútil: Anaya

Apuntó que México tiene que corregir el tema de sus ingresos, “pero sin perder competitividad, sin ahuyentar la inversión”.

Además, expuso que un punto clave está en que todos estemos dentro de la formalidad y quien “gane más tendrá que pagar más y quien gane menos deberá pagar menos”.

Al respecto, dijo que todos los ciudadanos deben pagar impuestos, pero también se le debe exigir al Gobierno “que gaste bien, no en ocurrencias como Dos Bocas”, mientras planteó que el gasto público debe ser para invertir en escuelas modernas, en buenos maestros, hospitales, en ciencia y tecnología, y en infraestructura moderna para que así haya más inversión y más oportunidades de trabajo bien pagado.

Finalmente, dijo que el propósito es que nadie se quede atrás. "Se trata de emparejar el piso para que todo mundo tenga oportunidades. Lo justo, lo correcto, es construir un país en el que la prosperidad sea compartida y una vida con dignidad esté al alcance de todas y de todos”.