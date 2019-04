AMLO no escucha a víctimas, sólo a los delincuentes, acusa Isabel Miranda de Wallace

La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar facilidades a los delincuentes en lugar de escuchar a las víctimas.

“Dónde están las víctimas de El Chapo, de todos los delincuentes, yo no veo que los estén buscando, nada más escuchan y les tramitan facilidades a familiares de delincuentes, espero que escuche, me atienda y pueda escuchar mis puntos de vista, y lo que está en un juzgado, no sólo lo que vienen y le dicen de lengua”, expresó afuera de Palacio Nacional.

Después de solicitar una audiencia pública con el primer mandatario en la Oficialía de Partes de Presidencia de la República, Miranda de Wallace aseguró que son falsas las acusaciones de Guadalupe Lizárraga, quien la semana pasada denunció en la conferencia mañanera que Brenda Quevedo no secuestró al hijo de la presidenta de Alto al Secuestro y, además, ha sido torturada.

AMLO [ @lopezobrador_ ] no escucha a víctimas, sólo a los delincuentes, acusa Isabel Miranda de Wallace [@WallaceIsabel]



Video: @Gabi_Enez https://t.co/cIZD5WQgam pic.twitter.com/BOprem5luu — El Sol de México (@elsolde_mexico) 2 de abril de 2019

“Si el Presidente no conoce estos detalles se puede creer cualquier cosa que lo diga, si la escucharon a esta señora en dos ocasiones quiero que me escuche a mí”, exigió.

Alegó que las defensas de los presuntos secuestradores de Hugo Wallace Miranda no cuentan con las pruebas para acreditar las torturas y que, de acuerdo, con el protocolo de Estambul no se han cometido violaciones a los derechos humanos de César Freyre de Morales, Jacobo Tagle Morín, los hermanos Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí.

Por otro lado, la presidenta de Alto al Secuestro recordó que el secuestro de su familiar se realizó durante la jefatura de gobierno de López Obrador, periodo en el que el ahora presidente, se comprometió a dar solución al caso.

“Cuando secuestran a mi hijo el presidente era jefe de gobierno y el señor Alejandro Encinas, secretario de gobierno. Se comprometieron a darnos justicia, hoy después de 14 años, los victimarios quieren aparecer como víctimas, y no lo voy a permitir […] Él es padre y quiero que se ponga en mis zapatos, qué sentiría haber perdido a su hijo, que se lo hubieran secuestrados y que luego lo acusaran a él de haber infringido la ley”, concluyó.